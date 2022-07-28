Осужденных военнопленных будут освобождать от наказания в случае обмена
Источник:сайт Верховной Рады
Верховная Рада приняла важные изменения в Уголовном кодексе. Теперь обменивать пленных станет легче.
Украинские суды уже активно рассматривают преступления российских оккупантов против Украины и украинцев. У тех россиян, которые окажутся за нашей решеткой, есть только завершение срока наказания или обмен.
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Изменения в законе
Народные депутаты поддержали Закон "О внесении изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Украины об урегулировании процедуры обмена лиц как военнопленных". Документ вносит изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы.
Согласно закону осужденных военнопленных могут освобождать от отбывания наказания в случае обмена. Если обмен не состоится – он продолжит отбывать наказание в местах лишения свободы.
Также изменения предлагают предусмотреть возможность судьи отменить меру пресечения для передачи военнопленного на обмен. Это будет возможно, если уполномоченный орган внесет его в списки на обмен.
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