Во время нового обмена Украина вернула тяжелораненых и тяжелобольных защитников

Во вторник, 10 июня, состоялся новый этап большого обмена пленными с Россией. Известно, что все украинские защитники, которые вернулись домой, нуждаются в медицинской помощи.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска.

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Что известно об обмене пленными с Россией

Во вторник, 10 июня, состоялся первый этап обмена пленными в категории "тяжелораненые и тяжелобольные". В Сухопутных войсках рассказали о состоянии украинских защитников.

Все освобожденные сегодня Защитники имеют тяжелые ранения и тяжелые болезни: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У части освобожденных диагностирован гепатит и туберкулез,

– говорится в сообщении.

Защитники Украины, которые вернулись домой, будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований и направлены на дальнейшее лечение и медицинскую реабилитацию.

Военные подчеркнули, что все освобожденные будут обеспечены необходимой помощью, им восстановят документы и выплатят надлежащее денежное обеспечение за пребывание в неволе.

В проекте "Хочу жить" рассказали о состоянии российских военных, которые также 10 июня вернулись домой. Там отметили, что среди обменянных много военнопленных, которые попали в плен с тяжелыми заболеваниями: ВИЧ/СПИД, астма, диабет, гепатиты.

Примечательно, что украинская сторона считает такие заболевания тяжелыми и соответствующими критериям обмена. Однако в России эти проблемы со здоровьем не стали препятствием для отправки этих людей на такую тяжелую войну,

– отметили в сообщении.

Украина создает условия для тяжелобольных россиян в соответствии с Женевскими конвенциями – такие военные содержатся в лазаретах, получают необходимую медицинскую помощь, перевязки и, при необходимости, переносят оперативное вмешательство.

В то же время россияне регулярно возвращают украинцев, которые в результате ужасных условий содержания или намеренно были инфицированы туберкулезом или гепатитами.

Об обмене пленными также рассказал президент Украины. Он подтвердил, что все освобожденные нуждаются в немедленной медицинской помощи. "Обмены должны продолжаться. Делаем все, чтобы найти и вернуть каждого и каждую, кто в плену. Благодарен всем, кто помогает", – отметил Зеленский.