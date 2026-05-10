Обмен пленными "1000 на 1000" должен быть проведен, это гарантировали американцы, – Зеленский

Украина и Россия готовы провести масштабный обмен военнопленными в формате 1000 на 1000. Договоренность была достигнута при посредничестве американской стороны в рамках переговорного процесса.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает работать над возвращением всех своих граждан из российского плена.

Что известно о масштабном обмене?

Украинский координационный штаб передал российской стороне списки на проведение масштабного обмена пленными в формате 1000 на 1000.

По словам Зеленского, договоренность по обмену была достигнута при посредничестве США.

Обмен пленных тысячу на тысячу готовится, должен быть проведен. Эти гарантии брали на себя американцы. Украинский координационный штаб передал списки на тысячу российской стороне,

– заявил президент.

Он также отметил, что именно американская сторона выступала посредником в достижении этой договоренности.

"Было американское посредничество в этой договоренности по обмену. Соответственно, рассчитываем, что американская сторона будет активной в обеспечении выполнения этих договоренностей", – добавил Зеленский.

Обмен в формате 1000 на 1000 может стать одним из крупнейших с начала полномасштабной войны. Сейчас стороны продолжают подготовку к его проведению, однако точные сроки еще не озвучивали.

Что предшествовало договоренности обмена 1000 на 1000?

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что стороны договорились о возвращении по 1000 военных с каждой стороны. Он также объявил трехдневное перемирие, которое предусматривает полную остановку боевых действий 9, 10 и 11 мая.

По его словам, инициатива исходила непосредственно от него, а ее поддержали Владимир Зеленский и Владимир Путин. Президент Украины подтвердил слова Трампа и подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально.

Он уточнил, что трехдневное перемирие позволит безопасно провести обмен и соблюсти режим тишины. Зеленский также выразил надежду, что США обеспечат контроль за выполнением договоренностей российской стороной.

В то же время Владимир Путин заявил, что Киев якобы не готов к обмену. По его словам, Украина сначала снизила масштаб обмена до 200 на 200, а потом вообще не ответила на предложение обмена 1000 на 1000. Кремль утверждает, что 5 мая Москва направила Киеву предложение обмена с 500 пленными, однако ответа якобы не получила.

Офис Президента Украины назвал заявления Путина ложными, подчеркнув, что договоренности были достигнуты при посредничестве США, а проведение обмена зависит от гарантий выполнения договоренностей с российской стороны.

Для Украины обмен пленными является ключевым гуманитарным приоритетом. Он позволяет вернуть людей из российского плена, защитить их жизнь и здоровье после жестокого обращения и пыток.