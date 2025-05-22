"Выясняем детали по каждому человеку": Зеленский провел совещание по подготовке обмена пленных
- Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по подготовке большого обмена пленными с Россией, который координирует министр обороны Рустем Умеров.
- В совещании приняли участие ГУР, СБУ, СВР, МВД, уполномоченный по правам человека и команда Офиса президента, а возвращение украинцев из российского плена является ключевой задачей.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по подготовке крупнейшего обмена пленными с начала полномасштабной войны. Действия всех ведомств, которые привлечены к организации процесса, координирует министр обороны Рустем Умеров.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
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Что известно о совещании по подготовке обмена пленных
Зеленский 22 мая сообщил, что провел совещание по подготовке обмена пленными между Украиной и Россией.
Договоренность об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции. Работаем, чтобы этот результат был обеспечен,
– подчеркнул президент.
Он добавил, что заслушал доклады о контактах с россиянами. Также Зеленский рассказал, что организацию процесса и выполнение договоренности контролирует Умеров.
"Привлечены ГУР, СБУ, СВР, МВД, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и команда Офиса. Выясняем детали по каждому человеку, которого подали в списках с российской стороны", – сообщил украинский лидер.
Он также отметил, что возвращение всех украинцев из российского плена – одна из ключевых задач Украины.