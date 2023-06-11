Один воин похудел на 30 килограммов, еще несколько тяжело ранены: детали обмена военнопленными

11 июня Украине удалось осуществить очередной обмен военнопленными. Из российского плена вернулись 95 военнослужащих.

Все освобождённые на этот раз – мужчины. Среди них есть двое офицеров, рядовой и сержантский состав.

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В каком состоянии воины

В Координационном штабе отмечают, что в рамках этого обмена удалось вернуть:

51 представителя ВСУ (в том числе 15 тероборонцев),

29 нацгвардейцев,

11 пограничников,

4 военных моряков.

Известно, что из неволи вернулся военный музыкант 36 бригады, морпех. Кроме того, 7 освобождённых военнослужащих участвовали в "вертолетной" миссии ГУР в оккупированный Мариуполь.

В общей сложности из плена удалось освободить защитников Мариуполя и острова Змеиный, ЧАЭС и защитников Донбасса. Есть также защитники Харьковского, Запорожского, Херсонского, Луганского и Сумского направлений.

Четверо защитников вернулись с тяжелыми ранениями, а один боец имеет существенную потерю веса (30 килограммов), также есть военные с осложнением болезней.

Все они получат необходимую реабилитацию и встретятся с родными, которых не видели многие месяцы,

– уверяют в штабе.

Очередной обмен военнопленными / Фото КШВОВ

Как проходил обмен

В Координационном штабе заявляют, что этот обмен стал возможным благодаря сложным переговорам, проводимым Украиной. В частности, удалось вернуть защитников, которые находились в плену у ЧВК "Вагнера" и подразделения "Ахмат".

Добавляют, что среди освобождённых украинцев 3 имели статус "поиск личности". То есть, Украина возвращает также защитников и защитниц, которые официально не были подтверждены врагом как пленные.

"Продолжаем выполнять задачу Президента Украины Владимира Зеленского "вернуть всех". Я благодарен нашей команде, Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными за работу 24/7. Она продлится до того дня, когда в Украину вернется последний пленный украинец. Слава Украине", – написал руководитель ОП Андрей Ермак.

Собственно, за время полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть из российского плена 2525 украинцев.