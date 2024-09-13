"Даже не представляешь, как я тебя ждала": первые разговоры освобожденных из плена с родным

В пятницу, 13 сентября в Украину из российского плена вернулось еще 49 граждан. В сети уже показали первые разговоры освобожденных военных с родными.

Среди тех, кто в этот день вернулся домой – воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также гражданские. Среди них, в частности, удалось освободить азовцев.

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Обмен пленными 13 сентября

В рамках 56 обмена пленными в Украину удалось вернуть 49 граждан, среди которых – 23 женщины.

Состояние здоровья возвращенных очень тяжелое, многие из них потеряли десятки килограммов веса. Однако это не помешало им немедленно после возвращения домой известить своих родных и сказать долгожданные слова: "Я дома". Вслед за этим звучит щемящее обещание: "Скоро увидимся".

Звонок освобожденной защитницы к родным: смотрите видео

Как можно услышать из разговора, слезы на глазах не только защитников, но и их родных. Ведь возвращения некоторых защитников ждали более двух лет – и дождались.

Ты даже не представляешь, как я рад быть дома, на нашей земле. Общаться с людьми на украинском языке и слышать родных,

– говорит военный.

Уполномоченный по правам человека также показал щемящее видео первых объятий освобожденного защитника с семьей. Через 2,5 года родные наконец объединились.

Семья наконец дождалась своего воина: смотрите видео

Однако, к сожалению, еще много украинских граждан остаются в плену России. Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что продолжается ежедневная работа для того, чтобы каждый ребенок, каждая семья, которая ждет своего родного из российского плена, услышала заветные слова.