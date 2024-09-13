Серед тих, хто цього дня повернувся додому – воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні. Серед них, зокрема, вдалося звільнити азовців.

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Обмін полоненими 13 вересня

У рамках 56 обміну полоненими в Україну вдалося повернути 49 громадян, серед яких – 23 жінки.

Стан здоровʼя повернутих дуже тяжкий, багато з них втратили десятки кілограмів ваги. Однак це не завадило їм негайно після повернення додому сповістити своїх рідних і сказати довгоочікувані слова: "Я вдома". Слідом за цим лунає щемлива обіцянка: "Скоро побачимося".

Дзвінок звільненої захисниці до рідних: дивіться відео

Як можна почути з розмови, сльози на очах не лише захисників, а й їх рідних. Адже на повернення деяких оборонців чекали понад два роки – і дочекалися.

Ти навіть не уявляєш, як я радий бути вдома, на нашій землі. Спілкуватися з людьми українською мовою і чути рідних,

– каже військовий.

Уповноважений з прав людини також показав щемке відео перших обіймів звільненого захисника з сімʼєю. Через 2,5 роки рідні нарешті об'єдналися.

Родина нарешті дочекалася свого воїна: дивіться відео

Проте, на жаль, ще багато українських громадян лишаються у полоні Росії. Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що триває щоденна робота задля того, щоб кожна дитина, кожна сім'я, яка чекає свого рідного з російського полону, почула заповітні слова.