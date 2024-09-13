"Есть защитники и защитницы в тяжелом состоянии": в ГУР рассказали детали обмена пленными

Украина провела 56 обмен пленными с Россией в пятницу, 13 сентября. На Родину вернулись 49 человек, среди которых есть бойцы "Азова" и гражданские, в том числе 23 женщины.

С начала полномасштабного вторжения удалось вернуть уже 3569 человек. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов, передает 24 Канал.

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В каком состоянии находятся возвращенные из плена украинцы

Юсов отметил, что каждый обмен сопровождается каретами скорой помощи, ведь состояние у возвращенных украинцев бывает разным.

На этот раз не включение. Есть наши защитники и защитницы, которые в том числе в тяжелом состоянии, с хроническими заболеваниями, с последствиями ранений. Сейчас они направляются в госпиталь, где будет оказана необходимая первичная помощь, первичный осмотр,

– поделился разведчик.

Он добавил, что после этого защитников будет ждать реабилитация и восстановление, которые продлятся несколько недель. Также будут проведены более детальные исследования по их состоянию здоровья и работа со специалистами, включая медиков и психологов.

Заметим, что среди освобожденных из плена есть воины ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы и гражданские. Среди тех, кого вернули, – Ление Умерова, которую захватили в заложники во время ухода за больным отцом, и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук.