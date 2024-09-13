Від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути вже 3569 людей. Про це в етері телемарафону розповів представник ГУР МО України Андрій Юсов, передає 24 Канал.

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В якому стані перебувають повернуті з полону українці

Юсов зауважив, що кожен обмін супроводжується каретами швидкої допомоги, адже стан в повернутих українців буває різним.

Цього разу не включення. Є наші захисники та захисниці, які в тому числі у важкому стані, з хронічними захворюваннями, з наслідками поранень. Зараз вони прямують до шпиталю, де буде надана необхідна первинна допомога, первинний огляд,

– поділився розвідник.

Він додав, що після цього на захисників буде чекати реабілітація та відновлення, які триватимуть декілька тижнів. Також будуть проведені більш деталі дослідження щодо їх стану здоров'я та робота з фахівцями, включно з медиками та психологами.

Зауважимо, що серед звільнених з полону є воїни ЗСУ, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби та цивільні. Серед тих, кого повернули, – Леніє Умєрова, яку захопили в заручники під час догляду за хворим батьком, та Герой України, військовий медик Віктор Івчук.