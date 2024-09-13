Спас сотни воинов и мариупольцев: что известно об освобожденном из плена медике Викторе Ивчуке

В Украине прошел большой обмен пленными. Среди освобожденных - полковник Виктор Ивчук, начальник госпиталя в Мариуполе и Герой Украины.

Виктор Ивчук – боевой медик, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе. С 2014 года он воевал в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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Что известно о Викторе Ивчуке

Смелому военному удалось провести спецоперацию, во время которой с поля боя эвакуировали 60 раненых. Совместно с другими медиками он оказывал первую помощь пострадавшим – военным и гражданским, а также организовывал их эвакуацию.

За проявленный героизм Ивчук был отмечен орденом Богдана Хмельницкого III степени. В течение нескольких лет он занимал должность заместителя начальника военного госпиталя в Днепре, одновременно проходя обучение в магистратуре Украинской военно-медицинской академии.

За месяц до начала полномасштабного вторжения полковник Ивчук был назначен начальником Мариупольского госпиталя командованием Медицинских сил.

Важно! После начала войны, несмотря на постоянные обстрелы российских войск, госпиталь продолжал свою работу вплоть до 16 марта, когда последний корпус учреждения был разрушен в результате бомбардировки, одновременно с Мариупольским драматическим театром, где скрывались сотни мирных жителей.

Врачам под руководством Ивчука удалось спасти сотни жизней защитников Мариуполя и его мирных жителей. Впоследствии он принял решение разделить медиков, оставшихся в живых, и раненых на две группы и перебазировать их на заводы "Азовсталь" и ММК имени Ильича.

В общем, из плена вернулись 49 украинцев – 23 солдат и сержантов, 19 офицеров: