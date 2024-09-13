Віктор Івчук – бойовий медик, який брав участь у бойових діях на Донбасі. З 2014 року він воював у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

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Що відомо про Віктора Івчука

Сміливому військовому вдалося провести спецоперацію, під час якої з поля бою евакуювали 60 поранених. Спільно з іншими медиками він надавав першу допомогу постраждалим – військовим та цивільним, а також організовував їхню евакуацію.

За виявлений героїзм Івчук був відзначений ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Протягом кількох років він обіймав посаду заступника начальника військового шпиталю у Дніпрі, одночасно проходячи навчання у магістратурі Української військово-медичної академії.

За місяць до початку повномасштабного вторгнення полковника Івчука було призначено начальником Маріупольського госпіталю командуванням Медичних сил.

Важливо! Після початку війни, незважаючи на постійні обстріли російських військ, госпіталь продовжував свою роботу аж до 16 березня, коли останній корпус установи був зруйнований внаслідок бомбардування, одночасно з Маріупольським драматичним театром, де переховувалися сотні мирних жителів.

Лікарям під керівництвом Івчука вдалося врятувати сотні життів захисників Маріуполя та його мирних мешканців. Згодом він прийняв рішення розділити медиків, які залишилися живими, і поранених на дві групи і перебазувати їх на заводи "Азовсталь" і ММК імені Ілліча.

Загалом, з полону повернулися 49 українців – 23 солдатів та сержантів, 19 офіцерів: