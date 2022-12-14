Украина в рамках обмена пленными передала России священника УПЦ МП, осужденного за госизмену

В разведке подтвердили, что в рамках обмена пленными 14 декабря России передали священника УПЦ МП. Вместо него удалось вернуть гражданина США, похищенного на Херсонщине.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. По его словам, священник УПЦ МП был осужден за государственную измену.

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Священник УПЦ МП помог в освобождении американца

Андрей Юсов отметил, что священник Украинской православной церкви Московского патриархата, которого сегодня передали России, поспособствовал освобождению из плена американца Суэди Мукерези, которого еще в июне россияне похитили в Херсонской области.

Могу интересную деталь сообщить. Сегодня россияне в своих телеграмм-каналах сообщили, что они забрали священника УПЦ МП, который в Украине получил приговор за государственную измену. Скажу, что не без его помощи в этом контексте вернулся сегодня и гражданин США в Украину и может вернуться домой,

– заявил Юсов.

Напомним, что Суэди Мукерези – уроженец Руанды, который из-за геноцида 1994 года был вынужден покинуть свою страну и вместе с родителями переехал в США. Было немало рабочих поездок в Украину, после которых решил остаться здесь жить – 3 года назад поселился в Херсоне. Во время оккупации, он вместе с другими жителями города митинговал против захватчиков.

Именно поэтому оккупанты похитили его и заключили в тюрьму на 10 лет. По информации Минобороны, Суэди провел большую часть плена в двух разных тюрьмах вместе с группой иностранцев, воевавших на стороне Украины. Сам Суэди рассказал, что его еще в конце октября выпустили из тюрьмы Донецку, но он не смог покинуть город, поскольку документы, удостоверяющие личность, боевики ему не отдали.

Возможен ли обмен "всех на всех"

Андрей Юсов также прокомментировал заявление главы Международного комитета Красного Креста о возможности обмена пленными между Украиной и Россией по принципу "всех на всех". Представитель разведки отметил, что это очень сложный процесс, но Украина работает над ним.

"Безусловно, вовлечение Красного Креста в этот проект должно его усилить и ускорить конечный результат. Но предварительные обмены в основном это работа украинской стороны на двусторонней основе со страной-агрессором", – подчеркнул Юсов.