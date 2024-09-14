Находился в плену 2,5 года: украинского легкоатлета удалось освободить благодаря обмену пленных

14 сентября 2024, 20:59
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Автор: Сергей Шаховец

Источник:

Федерация легкой атлетики Волынской области

В субботу, 14 сентября, состоялся обмен пленными между Украиной и страной-агрессором. В результате удалось освободить 103 наших защитников.

Одним из освобожденных украинцев был легкоатлет Владислав Оксеньчук. Он находился в плену два с половиной года.

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Талантливый спортсмен и мужественный воин

Об освобождении Владислава сообщила Федерация легкой атлетики Волынской области. Отметим, что Оксеньчук является мастером спорта по легкой атлетике. В мирное время он занимался бегом на различные дистанции, а также играл в баскетбол.

Владислав Оксеньчук / фото Федерация легкой атлетики Волынской области

В 2019 году присоединился в ряды полка "Азов", где был парамедиком. Вместе собратьями защищал Мариуполь от нашествия российских захватчиков в начале полномасштабной агрессии.

Во время обороны "Азовстали" погибла любимая девушка воина Настя, которая тоже служила в "Азове". Владислав оказался в плену, где провел более двух с половиной лет.

Вместе с остальными 22 воинами-"азовцами" его удалось освободить 14 сентября. После прохождения медицинского обследования и лечения Владислав Оксеньчук вернется в родной Ковель.

Кого удалось вернуть в Украину

  • Все освобожденные 14 сентября являются военнослужащими: 82 солдат и сержантов, а также 21 офицер.
  • Среди освобожденных защитников Украины есть пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы и воины ВСУ различных подразделений.
  • Подавляющее большинство освобожденных находилась в плену с первого года военной агрессии России.