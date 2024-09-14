Одним зі звільнених українців був легкоатлет Владислав Оксеньчук. Він перебував у полоні два з половиною роки.

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Талановитий спортсмен та мужній воїн

Про звільнення Владислава повідомила Федерація легкої атлетики Волинської області. Зазначимо, що Оксеньчук є майстром спорту з легкої атлетики. У мирний час він займався бігом на різні дистанції, а також грав у баскетбол.

Владислав Оксеньчук / фото Федерація легкої атлетики Волинської області

У 2019 році приєднався до лав полку "Азов", де був парамедиком. Разом побратимами боронив Маріуполь від навали російських загарбників на початку повномасштабної агресії.

Під час оборони "Азовсталі" загинула кохана дівчина воїна Настя, яка теж служила в "Азові". Владислав опинився у полоні, де провів понад два з половиною роки.

Разом з рештою 22 воїнів-"азовців" його вдалося визволити 14 вересня. Після проходження медичного обстеження та лікування Владислав Оксеньчук повернеться в рідний Ковель.

Кого вдалося повернути в Україну