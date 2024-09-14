Донецький Шахтар планує зіграти благодійні матчі з португальскими командами на підтримку України. Серед них такі гранди Примейри, як Бенфіка, Порту та Спортінг.

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Шахтар підтримує Збройні Сили України

Про наміри провести благодійні матчі повідомив генеральний директор "гірників" – Сергій Палкін. Футбольний функціонер підкреслив, що клуб хоче організувати товариські ігри, адже вони доможуть зібрати гроші на підтримку народу України та військових.

Ми підтримуємо людей, які втратили дім, солдатів із серйозними травмами. Для нас дуже важливо, щоб ці ігри приносили дохід і надсилали сигнал про те, що відбувається в Україні,

– сказав Палкін.

Окремо, генеральний директор донеччан відзначив за рахунок чого тримається клуб у такі непрості часи. Палкін підкреслив, що команда в основному отримує гроші завдяки продажу своїх гравців через те, що скоротилась спонсорська допомога.

Сергій Палкін також наголосив, що менеджмент Шахтаря готується до продажу одного з лідерів донецької команди – Георгія Судакова. Зі слів гендиректора "гірників" гравець готується до переходу у великий клуб.

Нагадаємо, що Шахтар постійно сплачує лікування у закордонних клініках для українських війсковослужбовців. Окрім цього, донеччани вже проводили благодійні матчі на підтримку ЗСУ та народу України.

У рамках 6-го туру Української Прем'єр-Ліги Шахтар зіграє проти львівських Карпат. Дата та час проведення гри – 14 вересня, о 18:00. Нагадаємо, що минулий матч чемпіоната України між "гірниками" і Кривбасом було перенесено через довготривалу повітряну тривогу у Кривому Розі.