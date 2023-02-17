Наконец-то почувствовали себя свободными: освобожденные из плена защитники пообщались с ОП

Из российского плена освободили 101 украинца, среди которых первый заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк. Они подчеркивают, что после тяжелых условий наконец-то почувствовали свободу.

Освобожденные пленники пообщались с главой Офиса Президента Андреем Ермаком. В частности, Самойдюк, старший матрос морпехов Виталий Агеев, пограничник Вадим Джафаров. Последние весной защищали "Азовсталь" и Мариуполь.

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Наконец-то почувствовали себя свободными

Общались с защитниками онлайн. Самойдюк поблагодарил президента и всю команду Координационного штаба за усилия по освобождению пленников.

За то, что есть возможность сегодня общаться с вами, общаться с родными. И ждем того, что мы будем полезны нашей Украине, нашему народу,

– подчеркнул Самойдюк.

Агеев добавил, что сейчас наконец-то чувствует себя свободным человеком. Джафаров напомнил, что в российском плену еще много наших защитников. Также он отметил, что пройдет реабилитацию и снова пойдет защищать Родину.

Обмен пленными: что известно

Первый заместитель мэра Энергодара был похищен 19 марта 2022 года на блокпосту возле Благовещенки. Самойдюк отказался сотрудничать с врагом.

Украина вернула домой 100 военнослужащих и одного гражданского гражданина.

Среди них – 94 защитника Мариуполя, включая 63 защитника завода "Азовсталь". В списках находились представители ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины.