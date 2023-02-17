Звільнені полонені поспілкувались з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Зокрема, Самойдюк, старший матрос морпіхів Віталій Агеєв, прикордонник Вадим Джафаров. Останні навесні боронили "Азовсталь" та Маріуполь.

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Нарешті відчули себе вільними

Спілкувались із захисниками онлайн. Самойдюк подякував президентові та всій команді Координаційного штабу за зусилля для звільнення бранців.

За те, що маємо змогу сьогодні спілкуватися з вами, спілкуватися з рідними. І чекаємо на те, що ми будемо корисними нашій Україні, нашому народу,

– наголосив Самойдюк.

Агеєв додав, що зараз нарешті відчуває себе вільною людиною. Джафаров нагадав, що в російському полоні ще перебуває багато наших захисників. Також він зазначив, що пройде реабілітацію і знову піде захищати Батьківщину.

Зверніть увагу! Першого заступника мера Енергодара викрали його 19 березня 2022 року на блокпості біля Благовіщенки. Самойдюк відмовився співпрацювати з ворогом.

Обмін полоненими: що відомо

Україна повернула додому 100 військовослужбовців та одного цивільного громадянина.

Серед них – 94 захисники Маріуполя, включно із 63 оборонцями заводу "Азовсталь". У списках були представники ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України.