Еще 101 украинец дома: СБУ показала эксклюзивное видео после обмена пленными

Из плена вернули 101 украинца – 100 военных и 1 гражданский. Служба безопасности Украины показала уникальные кадры после обмена.

Среди вернувшихся домой много раненых разных степеней тяжести. Ранее в ОП сообщили, что этот обмен был особенно сложным и напряженным, однако все удалось.

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СБУ обнародовала первые кадры возвращения украинцев

Служба безопасности показала трогательные кадры, как 101 украинца встретили дома после обмена. Некоторые из них прижались головой к земле, некоторые – радостно обнимались с побратимами. Кто-то сразу закурил.

И абсолютно все прокричали "Героям слава".

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В СБУ отметили, что это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Кого удалось вернуть домой

94 из тех, кого удалось вернуть домой – защитники Мариуполя, включая 63 воина из "Азовстали". Также есть защитники Бучи, Херсона и Лимана.

На этот раз все освобожденные в результате обмена – рядовой и сержантский состав:

К Военно-морским силам относятся 46 освобожденных.

К Государственной пограничной службе – 29.

К Нацгвардии – 12,

К Вооруженным Силам Украины – 8,

К рядам Территориальной обороны – 5.

Также среди освобожденных один гражданский – первый заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк. Его похитили оккупанты 19 марта 2022 года на блокпосту возле Благовещенки из-за того, что он отказался идти с ними на сотрудничество.