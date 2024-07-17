Снова не вернули: в ГУР ответили на вопрос об обменах "азовцев"

В Украину из российского плена в среду, 17 июля, вернули 95 украинских защитников. Среди них не было ни одного бойца "Азова".

О том, что никто из "азовцев" не был освобожден, сообщила руководитель "Ассоциации семей защитников "Азовстали" Екатерина Прокопенко. Ситуацию прокомментировал представитель ГУР Андрей Юсов.

Смотрите также 95 украинских защитников освобождены из российского плена

"По отдельным подразделениям работа ведется сложнее"

По словам Екатерины Прокопенко, во время обмена 17 июля удалось вернуть 11 защитников "Азовстали".

При этом Юсов прямо не ответил, почему на этот раз снова не были освобождены бойцы "Азова". Впрочем, он заявил, что некоторые детали публично не оглашают.

На самом деле по отдельным подразделениям работа ведется сложнее. Но это не значит, что нет результатов, и часто они даже публично не объявляются... Сегодня вернулись защитники Мариуполя, защитники "Азовстали", и среди них в том числе есть бойцы Национальной гвардии. Это то, что я пока могу сообщить,

– сказал Юсов.

Добавим, что в целом Украине удалось освободить 88 рядовых и сержантов и 7 офицеров. В Координационном штабе подтвердили, что среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали" и те, кто воевал на Донецком, Луганском, Запорожском, Херсонском и Харьковском направлениях.

Собственно, это был 54-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения. Из российского плена уже вернулись 3405 человек.