"Обмен готовился долго": как в Украину удалось вернуть 108 пленных женщин
108 украинских женщин вернулись домой из российского плена 17 октября. Часть из них попали туда еще до полномасштабного вторжения оккупантов, а некоторые были в плену с 2019 года.
Новые детали возвращения украинских героинь
Об этом 24 каналу рассказал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов. Он отметил, что среди уже бывших пленников есть не только военные, но и гражданские – некомбатанты, то есть те, кто в принципе не могли находиться в плену, и фактически стали заложницами.
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108 наших героинь вчера удалось вернуть. Это радость для семей, для многих детей, которые ждали своих мам, для многих родителей. Самой младшей уволенной – 21 год, самой старшей – 62,
– рассказал Юсов.
По его словам, этот обмен готовился долго, ведь это действительно сложная работа, потому что Украина имеет дело со страной-агрессоркой, которая произвольно трактует или вообще игнорирует международное право и Женевские конвенции.
Несмотря на это, вчера вернулись в Украину представительницы Вооруженных Сил, Военно-морских сил, территориальной обороны, пограничной службы и многих других структур. Впереди у них длинный период реабилитации, восстановления, лечения. А Координационный штаб по обращению с военнопленными и дальше будет работать над последующими обменами и возвращением домой наших пленных героев и героинь.
Многие украинцы до сих пор в плену
Работы у штаба еще много, ведь многие украинцы до сих пор находятся в плену у россиян. Юсов подчеркнул, что Украина располагает данными об их количестве, но не разглашает их. По его словам, работает база Национального информационного бюро, работают следователи, и независимо от того, подтверждены ли пленные международным комитетом Красного Креста, Украина владеет этой информацией и работает над возвращением своих защитников.
Мы не обнародуем количество пленных украинцев, как и не комментируем количество пленных россиян, потому что идут сложные переговоры, параллельно несколько процессов относительно возможных отдельных обменов, которые обязательно будут в ближайшее время, ну и собственно относительно большого проекта, над которым работает Украина – обмена всех на всех,
– заметил он.
Попадают ли в плен российские женщины
В украинском плену также есть россиянки, однако их гораздо меньше, чем пленных в России украинок. Этому простое объяснение – именно россияне пришли в Украину, в наш дом, а украинцы должны защищать свою землю от захватчиков. В этом и состоит колоссальное отличие.
"Когда мы говорим с нашими международными партнерами о защите прав военнопленных, об условиях содержания, необходимо постоянно напоминать, что украинцы защищают собственную территорию в несправедливой войне", – отметил Юсов.
Именно поэтому россияне захватили в плен определенное количество женщин, особенно в первую фазу вторжения. Опять же важно, что речь идет не только о военнослужащих, которые защищали Украину с оружием в руках. Пленными или заложницами стали гражданские женщины, некомбатанты – например, юристки или бухгалтерки воинских частей, волонтеры. Так, они могли быть на службе и выполнять свои профессиональные обязанности, но по нормам международного права их не могли взять в плен.
Государство-агрессор игнорирует эти факты. Украина так себя не ведет, мы не захватываем заложников, мы не игнорируем международное право. Однако мы знаем, с кем имеем дело и возвращать будем всех,
– подытожил Юсов.
Андрей Юсов об освобождении из плена 108 украинок: смотрите видео
Что еще известно о женском обмене
- Как уже было сказано, не все освобожденные женщины были военными и попали в плен после 24 февраля. Некоторых из них с 2019 года удерживали на территории незаконных псевдореспублик на оккупированном Донбассе за "слишком проукраинскую позицию", "шпионаж", "терроризм".
- Среди 108 женщин есть 37 эвакуированных из "Азовстали", 11 офицерок, 85 рядовых и сержанток и 12 гражданских.
- По данным, распространившимся российской стороной, украинок обменяли на 110 россиянок.