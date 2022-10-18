"Обмен готовился долго": как в Украину удалось вернуть 108 пленных женщин

108 украинских женщин вернулись домой из российского плена 17 октября. Часть из них попали туда еще до полномасштабного вторжения оккупантов, а некоторые были в плену с 2019 года.

Новые детали возвращения украинских героинь

Об этом 24 каналу рассказал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов. Он отметил, что среди уже бывших пленников есть не только военные, но и гражданские – некомбатанты, то есть те, кто в принципе не могли находиться в плену, и фактически стали заложницами.

Обратите внимание Из плена освободили медика из "Азовстали", которую разлучили с дочерью Алисой

108 наших героинь вчера удалось вернуть. Это радость для семей, для многих детей, которые ждали своих мам, для многих родителей. Самой младшей уволенной – 21 год, самой старшей – 62,

– рассказал Юсов.

По его словам, этот обмен готовился долго, ведь это действительно сложная работа, потому что Украина имеет дело со страной-агрессоркой, которая произвольно трактует или вообще игнорирует международное право и Женевские конвенции.

Несмотря на это, вчера вернулись в Украину представительницы Вооруженных Сил, Военно-морских сил, территориальной обороны, пограничной службы и многих других структур. Впереди у них длинный период реабилитации, восстановления, лечения. А Координационный штаб по обращению с военнопленными и дальше будет работать над последующими обменами и возвращением домой наших пленных героев и героинь.

Многие украинцы до сих пор в плену

Работы у штаба еще много, ведь многие украинцы до сих пор находятся в плену у россиян. Юсов подчеркнул, что Украина располагает данными об их количестве, но не разглашает их. По его словам, работает база Национального информационного бюро, работают следователи, и независимо от того, подтверждены ли пленные международным комитетом Красного Креста, Украина владеет этой информацией и работает над возвращением своих защитников.

Мы не обнародуем количество пленных украинцев, как и не комментируем количество пленных россиян, потому что идут сложные переговоры, параллельно несколько процессов относительно возможных отдельных обменов, которые обязательно будут в ближайшее время, ну и собственно относительно большого проекта, над которым работает Украина – обмена всех на всех,

– заметил он.

Попадают ли в плен российские женщины

В украинском плену также есть россиянки, однако их гораздо меньше, чем пленных в России украинок. Этому простое объяснение – именно россияне пришли в Украину, в наш дом, а украинцы должны защищать свою землю от захватчиков. В этом и состоит колоссальное отличие.

"Когда мы говорим с нашими международными партнерами о защите прав военнопленных, об условиях содержания, необходимо постоянно напоминать, что украинцы защищают собственную территорию в несправедливой войне", – отметил Юсов.

Именно поэтому россияне захватили в плен определенное количество женщин, особенно в первую фазу вторжения. Опять же важно, что речь идет не только о военнослужащих, которые защищали Украину с оружием в руках. Пленными или заложницами стали гражданские женщины, некомбатанты – например, юристки или бухгалтерки воинских частей, волонтеры. Так, они могли быть на службе и выполнять свои профессиональные обязанности, но по нормам международного права их не могли взять в плен.

Государство-агрессор игнорирует эти факты. Украина так себя не ведет, мы не захватываем заложников, мы не игнорируем международное право. Однако мы знаем, с кем имеем дело и возвращать будем всех,

– подытожил Юсов.

Андрей Юсов об освобождении из плена 108 украинок: смотрите видео

Что еще известно о женском обмене