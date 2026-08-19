Двое накануне отпраздновали день рождения: кого вернули из плена и как бойцов встретили дома

19 августа из российского плена домой вернулись 103 украинца. Среди освобожденных военнослужащих – бойцы ВСУ, Военно-морских сил, ТрО, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.

Большинство вернувшихся пленных имеют ранения и тяжелые заболевания. А накануне, 18 августа, двое из них отпраздновали день рождения. Подробности о том, кого удалось вернуть из российского плена, рассказали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Об этом также высказались Владимир Зеленский, Кирилл Буданов и Дмитрий Лубинец.

Что известно об освобожденных из российского плена украинцах?

Прежде всего отметим, что 19 августа состоялся первый этап очередного обмена пленными.

"Семьи уже получили радостную весть, услышали родной голос по телефону и скоро смогут обнять своих родителей, сыновей, мужей после тяжелой разлуки. Счастливый момент, которого так долго ждали", – написал глава ОП Кирилл Буданов.

Как пленных встречали дома: смотрите видео Координационного штаба

Среди 103 освобожденных украинцев – защитники, которые воевали на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепропетровском и Сумском направлениях. Омбудсмен Дмитрий Лубинец уточнил, что среди освобожденных есть и те, кто защищал Мариуполь.

Подавляющее большинство вернувшихся – это солдаты и сержанты – 99% освобожденных. Кроме них, удалось уволить и нескольких офицеров.

По данным Координационного штаба, самый молодой боец, освобожденный из плена, родился в 2000 году. Возраст самого старшего – 59 лет. Кроме того, у двоих из защитников 18 августа был день рождения – им исполнилось 34 и 45 лет.

Важно! Всего с 24 февраля 2022 года в Украину удалось вернуть 9 716 пленных украинцев.

Спасибо всем нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины и своей смелостью обеспечивают возможность возвращать украинцев и украинок домой… Мы помним о каждом и каждой, кто до сих пор остается в плену. Делаем все возможное, чтобы вернуть всех наших людей домой,

– заявил Зеленский .

103 украинца вернулись домой: смотрите фото

Все уволенные смогут пройти комплексное медицинское обследование, получить необходимую физическую и психологическую реабилитацию, а также получить предусмотренные законом государственные выплаты.

Украина также поможет героям вернуться к полноценной жизни в обществе после длительной изоляции. Украинские власти поблагодарили США и ОАЭ за содействие в организации обмена, а также все структуры и организации, которые приложили совместные усилия для освобождения украинских граждан.

Ранее Украина возвращала домой тела погибших воинов: что известно?

13 августа в рамках репатриационных мероприятий в Украину передали тела 261 погибшего. Российская сторона заявила, что они могут принадлежать украинским военнослужащим. До этого, 16 июля, Украина получила еще 501 тело погибших.

В дальнейшем следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений проводят необходимые процедуры, чтобы установить личность каждого из репатриированных погибших.