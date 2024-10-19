95 украинцев уже дома: кого удалось вернуть из российского плена

Украина 19 октября вернула 95 своих граждан из российского плена. Среди них были как защитники "Азовстали" и Мариуполя, так и военные других родов и формирований.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. До этого о возвращении наших граждан сообщал Владимир Зеленский.

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Кого удалось вернуть из российского плена 19 октября

В Координационном штабе рассказали, что среди освобожденных из плена в этот день были нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны.

Наши ребята защищали Мариуполь, Донецкую, Луганскую, Киевскую, Харьковскую, Черниговскую, Херсонскую область. Среди освобожденных 69 солдат и сержантов и 26 офицеров,

– говорится в заметке.

В штабе также отметили, что многие наши освобожденные граждане имеют серьезные заболевания и последствия тяжелых ранений, а также большую потерю веса из-за пыток и недостаточного питания.

95 украинцев вернулись домой из плена / Фото Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

В Координационном штабе отметили, что это уже 58 обмен пленными, который они организовали. Там также выразили глубокую благодарность за помощь и разностороннюю поддержку в организации обмена Объединенным Арабским Эмиратам.

К слову, Владимир Зеленский первым сообщил о возвращении 95 украинцев из плена России. Президент также показал щемящее видео, как наших граждан встречали их родные и близкие.