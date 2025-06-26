Возвращение защитников домой: СБУ показала эксклюзивные фото и видео с обмена

Украина и Россия 26 июня провели новый этап обмена пленными. В сети появились эксклюзивные кадры возвращения наших защитников на родину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Какие эксклюзивные кадры обмена показала СБУ

В СБУ отметили, что обмен пленными 26 июня – это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение Президента Украины Владимира Зеленского.

Как отметил глава нашего государства, Украина рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле,

– рассказали в службе.

Как украинских военнопленных возвращали на родину / Фото СБУ

В СБУ отметили, что жизнь каждого украинца – наивысшая ценность. Сейчас служба работает над тем, чтобы выполнить поручение президента Украины и вернуть из плена всех граждан нашего государства.

Эксклюзивные кадры по обмену пленными 26 июня / Видео СБУ

К слову, заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов отметил, что каждый возвращенный защитник в обмене 26 июня будет проходить длительную реабилитацию. Также тяжелораненые и тяжелобольные защитники на каретах скорой помощи уже направились в медицинские учреждения на лечение.