Специалисты по переобуванию: в сети сравнили, что говорили оккупанты в плену и что – по возвращении

В рамках обмена 21 сентября Украина передала россии 55 оккупантов и предателей. Двое из них уже успели показать переобувание в воздухе, наговорив пропагандистам бред о плену, хотя до этого говорили совсем другое.

Видео в сети опубликовал блогер Владимир Золкин, который брал у оккупантов интервью во время их пребывания в плену. Он же и показал, что захватчики говорили по возвращении в россию.

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Как оккупанты буквально переобулись в воздухе

Оккупант константин леонтьев из Адыгеи сразу по возвращении в россию начал рассказывать пропагандистам о якобы пытках, морении голодом и "ужасных условиях", в которых он находился. Хотя по нему и не видно, что он голодал. Интересный момент – оккупант рассказал пропагандистам, что ему не разрешали разговаривать с родными, хотя он прямо перед Золкиным разговаривал с женой.

Как оккупант леонтьев переобулся в воздухе: смотрите видео

Другой оккупант – вячеслав старостин из Санкт-Петербурга в интервью Золкину призвал россиян не идти воевать, говорил, что в Украине нет того мифического "нацизма", который видят пропагандисты.

Однако с возвращением в россию он также решил показать мастерство переобувки и начал говорить, что в Украине "есть фашизм". Ну да, нацизма нет, но есть фашизм.

А еще старостин наговорил об издевательствах и избиениях, хотя и на нем никаких следов от таких "пыток" не видно. Также оккупант повторил тезисы своего "товарища" о голоде, хотя в интервью Золкину говорил совсем другое.

Но старостин пошел куда дальше, чем леонтьев. Тот оккупант еще хочет снова идти воевать против Украины. Хотя к тому призывал россиян не идти воевать.

Мастер переобувки из Санкт-Петербурга: смотрите видео

Главное об обмене пленными

21 сентября состоялся наибольший обмен пленными между Украиной и россией, в результате которого наше государство вернуло 215 героев, передав россии 55 оккупантов и предателей и кума путина виктора медведчука.

В частности, Украина вернула:

118 нацгвардейцев, 108 из которых – участники полка под командованием Дениса Прокопенко.

50 бойцов ВМС;

22 бойца других подразделений ВСУ;

9 работников Госпогранслужбы;

9 работников Нацполиции;

9 бойцов Теробороны;

1 сотрудника СБУ;

1 работника Госслужбы спецтранспорта;

1 сотрудник Государственной таможенной службы;

2 гражданских.

Среди тех, кого удалось вернуть, – 8 раненых во время российского теракта в Еленовке и 10 иностранцев.

200 защитников и защитниц обменяли на предателя виктора медведчука. 55 человек Украина передала в обмен на 5 боевых командиров – Дениса Прокопенко, Сергея Волынского, Святослава Паламара, Дениса Шлегу, Олега Хоменко. До победы Украины в войне они будут находиться на территории Турции.

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