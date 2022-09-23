Специалисты по переобуванию: в сети сравнили, что говорили оккупанты в плену и что – по возвращении
Источник:Владимир Золкин
В рамках обмена 21 сентября Украина передала россии 55 оккупантов и предателей. Двое из них уже успели показать переобувание в воздухе, наговорив пропагандистам бред о плену, хотя до этого говорили совсем другое.
Видео в сети опубликовал блогер Владимир Золкин, который брал у оккупантов интервью во время их пребывания в плену. Он же и показал, что захватчики говорили по возвращении в россию.
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Как оккупанты буквально переобулись в воздухе
Оккупант константин леонтьев из Адыгеи сразу по возвращении в россию начал рассказывать пропагандистам о якобы пытках, морении голодом и "ужасных условиях", в которых он находился. Хотя по нему и не видно, что он голодал. Интересный момент – оккупант рассказал пропагандистам, что ему не разрешали разговаривать с родными, хотя он прямо перед Золкиным разговаривал с женой.
Как оккупант леонтьев переобулся в воздухе: смотрите видео
Другой оккупант – вячеслав старостин из Санкт-Петербурга в интервью Золкину призвал россиян не идти воевать, говорил, что в Украине нет того мифического "нацизма", который видят пропагандисты.
Однако с возвращением в россию он также решил показать мастерство переобувки и начал говорить, что в Украине "есть фашизм". Ну да, нацизма нет, но есть фашизм.
А еще старостин наговорил об издевательствах и избиениях, хотя и на нем никаких следов от таких "пыток" не видно. Также оккупант повторил тезисы своего "товарища" о голоде, хотя в интервью Золкину говорил совсем другое.
Но старостин пошел куда дальше, чем леонтьев. Тот оккупант еще хочет снова идти воевать против Украины. Хотя к тому призывал россиян не идти воевать.
Мастер переобувки из Санкт-Петербурга: смотрите видео
Главное об обмене пленными
21 сентября состоялся наибольший обмен пленными между Украиной и россией, в результате которого наше государство вернуло 215 героев, передав россии 55 оккупантов и предателей и кума путина виктора медведчука.
В частности, Украина вернула:
- 118 нацгвардейцев, 108 из которых – участники полка под командованием Дениса Прокопенко.
- 50 бойцов ВМС;
- 22 бойца других подразделений ВСУ;
- 9 работников Госпогранслужбы;
- 9 работников Нацполиции;
- 9 бойцов Теробороны;
- 1 сотрудника СБУ;
- 1 работника Госслужбы спецтранспорта;
- 1 сотрудник Государственной таможенной службы;
- 2 гражданских.
Среди тех, кого удалось вернуть, – 8 раненых во время российского теракта в Еленовке и 10 иностранцев.
200 защитников и защитниц обменяли на предателя виктора медведчука. 55 человек Украина передала в обмен на 5 боевых командиров – Дениса Прокопенко, Сергея Волынского, Святослава Паламара, Дениса Шлегу, Олега Хоменко. До победы Украины в войне они будут находиться на территории Турции.
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