Письмо с отпечатками ручек: освобожденный из плена Андрей Алмазов никогда не видел своего сына

23 мая домой вернулись 270 воинов, освобожденных из плена. Среди них 35-летний Андрей Алмазов.

Мужчина пробыл в плену 3 года и 2 месяца. В это время дома у него подрастал сын, которого он никогда не видел, передает 24 Канал.

Смотрите также Первый этап обмена в формате "1000 на 1000": большой фоторепортаж 24 Канала

"Высылай мне фотографию"

Андрей говорит, что оказался в неволе 12 апреля 2022 года. Тогда его жена была беременной. У супругов родился сын 23 июля 2022 года.

Воин говорит, что ждет, пока ему выдадут телефон, и он позвонит жене и попросит прислать фото ребенка.

Во время разговора с товарищем Алмазов рассказал, что получил от жены письмо с отпечатками детских рук, которое его очень поддержало.

Военный говорит, что неделю назад почувствовал, что скоро его обменяют. Отмечает, что когда находишься в четырех стенах, и все постоянно одно и то же, легко улавливать даже малейшие изменения. На мысль об обмене его подтолкнуло и то, что военнопленных сфотографировали в чистой форме зэка.

Андрей Алмазов мечтает увидеть сына: смотрите видео

Напомним, что из плена вернулся Антон из Павлограда, которого 37 месяцев ждала любимая девушка.