Мы ни о ком не забыли, – Умеров прокомментировал обмен пленными в формате "1000 на 1000"

В пятницу, 23 мая, Украина и Россия провели обмен пленными. Домой вернулись 390 военных и гражданских.

Обмен пленными происходил на границе с Беларусью. Рустем Умеров прокомментировал радостное событие, передает 24 Канал.

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Никто не забыт

Выступая перед СМИ, министр обороны напомнил, что 16 мая украинская делегация, которую он возглавлял, встретилась с россиянами в Стамбуле. Во время переговоров удалось договориться об обмене пленными 1000 на 1000 человек.

Сегодня, по словам чиновника, был сделан первый шаг. Украина обменяла своих военных и гражданских. Домой вернулись 390 граждан. В последующие дни обмен продолжится.

Мы ни о ком не забыли. Будем работать, пока не освободим всех. Мы работали, как единая команда со всеми институтами, которые имеют отношение к обмену. Наша общая цель – освободить всех,

– подчеркнул Умеров.

Также министр рассказал, что списки на обмен формировались по единому критерию – сохранения жизни.

Известно, что в рамках масштабного обмена 23 мая из российского плена освободили 3 женщин и 387 мужчин. Среди них есть те, что находились в неволе, с 2022 года.