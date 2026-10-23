"Их считали погибшими в Еленовке": кого удалось вернуть в ходе обмена

В пятницу, 23 октября Украина вернула из российского плена 270 граждан, среди которых военные и гражданские пленники. Среди уволенных есть защитники Мариуполя, выжившие во время теракта в Еленовке.

Также удалось уволить гражданина США. Об этом сообщили глава ОП Кирилл Буданов и омбудсман Дмитрий Лубинец.

Что известно об освобожденных?

В пятницу, 23 октября, состоялся обмен военнопленными между Украиной и Россией. Среди 270 освобожденных – 261 защитник, в том числе 38 офицеров, а также девять гражданских пленников.

Дмитрий Лубинец рассказал, что удалось уволить военных ВСУ, в том числе ТРО, НГУ, ГНСУ. Также впервые за долгое время среди пленных большое количество азовцев, а также один военнослужащий "Айдара".

Это исторический обмен, поскольку удалось вернуть наибольшее количество осужденных военных: 86 осужденных и одного защитника в отношении которого осуществлялось уголовное преследование,

– подчеркнул уполномоченный по правам человека.

Большинство военнослужащих находились в неволе с 2022 года. Среди них – защитники Мариуполя. Также среди возвращающихся пять человек, которых считали погибшими во время российского теракта в Оленивке в июле 2022 года.

Кроме того, удалось освободить бойцов, попавших в плен еще в 2018 и 2020 годах. Кроме того, Украина вернула тяжелобольных и тяжелораненых военных. Несколько из них находятся в критическом состоянии.

Лубинец рассказал, что Младшему освобожденному – 24 года, самому старшему – 63 года. У одного из освобожденных завтра будет день рождения и он сможет отпраздновать его дома. Защитнику исполнится 60 лет.

Что известно об обмене?

Буданов заявил, что немаловажную роль в процессе освобождения украинцев сыграли Соединенные Штаты Америки и Объединенные Арабские Эмираты. Благодаря этому сотрудничеству удалось уволить 74-летнего гражданина США Стивена Габбарда, проживавшего в Изюме на Харьковщине и преподававшего английский язык, после чего был незаконно осужден россиянами.

Спасибо Силам обороны Украины за отважную борьбу и взятие в плен российских оккупантов, что позволяет нашему государству возвращать наших воинов из вражеской неволи,

– подчеркнул Буданов.

Всем освобожденным гражданам уже оказывается медицинская помощь. Государство обеспечит им надлежащие выплаты и поможет пройти реабилитацию для возвращения в гражданскую жизнь.

Глава ОП отметил работу Координационного штаба, которая приложила значительные усилия для организации обмена. Он рассказал, что жители общины в Черниговской области традиционно тепло встречали защитников на родной земле.

Напомним, что в четверг, 22 октября, в Украину также вернули тела 252 погибших военнослужащих.