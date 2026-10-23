"Их считали погибшими в Еленовке": кого удалось вернуть в ходе обмена
В пятницу, 23 октября Украина вернула из российского плена 270 граждан, среди которых военные и гражданские пленники. Среди уволенных есть защитники Мариуполя, выжившие во время теракта в Еленовке.
Также удалось уволить гражданина США. Об этом сообщили глава ОП Кирилл Буданов и омбудсман Дмитрий Лубинец.
Что известно об освобожденных?
В пятницу, 23 октября, состоялся обмен военнопленными между Украиной и Россией. Среди 270 освобожденных – 261 защитник, в том числе 38 офицеров, а также девять гражданских пленников.
Дмитрий Лубинец рассказал, что удалось уволить военных ВСУ, в том числе ТРО, НГУ, ГНСУ. Также впервые за долгое время среди пленных большое количество азовцев, а также один военнослужащий "Айдара".
Это исторический обмен, поскольку удалось вернуть наибольшее количество осужденных военных: 86 осужденных и одного защитника в отношении которого осуществлялось уголовное преследование,
– подчеркнул уполномоченный по правам человека.
Большинство военнослужащих находились в неволе с 2022 года. Среди них – защитники Мариуполя. Также среди возвращающихся пять человек, которых считали погибшими во время российского теракта в Оленивке в июле 2022 года.
Кроме того, удалось освободить бойцов, попавших в плен еще в 2018 и 2020 годах. Кроме того, Украина вернула тяжелобольных и тяжелораненых военных. Несколько из них находятся в критическом состоянии.
Лубинец рассказал, что Младшему освобожденному – 24 года, самому старшему – 63 года. У одного из освобожденных завтра будет день рождения и он сможет отпраздновать его дома. Защитнику исполнится 60 лет.
Что известно об обмене?
Буданов заявил, что немаловажную роль в процессе освобождения украинцев сыграли Соединенные Штаты Америки и Объединенные Арабские Эмираты. Благодаря этому сотрудничеству удалось уволить 74-летнего гражданина США Стивена Габбарда, проживавшего в Изюме на Харьковщине и преподававшего английский язык, после чего был незаконно осужден россиянами.
Спасибо Силам обороны Украины за отважную борьбу и взятие в плен российских оккупантов, что позволяет нашему государству возвращать наших воинов из вражеской неволи,
– подчеркнул Буданов.
Всем освобожденным гражданам уже оказывается медицинская помощь. Государство обеспечит им надлежащие выплаты и поможет пройти реабилитацию для возвращения в гражданскую жизнь.
Глава ОП отметил работу Координационного штаба, которая приложила значительные усилия для организации обмена. Он рассказал, что жители общины в Черниговской области традиционно тепло встречали защитников на родной земле.
Напомним, что в четверг, 22 октября, в Украину также вернули тела 252 погибших военнослужащих.