"Солнышко, привет": из плена освободили отца девочки, которую недавно вернули из оккупации

Вчера, 23 мая, в рамках обмена в формате "1000 на 1000" удалось освободить из плена военного, который находился в неволе три года. Украинский защитник является отцом девочки, которую в марте вернули с временно оккупированной территории.

Там она жила в невыносимых условиях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца.

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Что известно о военном и его дочери

По данным омбудсмена, благодаря обмену пленными вчера освободили из плена отца 15-летней девочки, которую удалось вернуть с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Там говорят, что борьба за возвращение ребенка была тяжелая и длительная.

В Офис Омбудсмена обратилась мать военного, которая пережила разлуку не только с сыном, который с 2022 года находился в плену, но и с внучкой, которую воспитывала с рождения.

Стоит заметить, что в начале полномасштабного вторжения мать девочки вывезла ее в Россию, а затем вместе с ребенком вернулась на временно оккупированную территорию. Все это время девочке приходилось жить в невыносимых условиях, а бабушка потеряла всякую связь с внучкой.

Возвращение украинского защитника из плена и разговор с дочерью: видео омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца

Мы поспособствовали в оформлении опеки на бабушку. А уже в марте при посредничестве Государства Катар она наконец воссоединилась с внучкой. И вчера – очередной шаг к исцелению этой семьи: отец, освобожденный украинский защитник, услышал голос своей дочери впервые за долгое время. И уже скоро сможет ее наконец обнять,

– рассказывает омбудсмен.

Напомним, что вчера, 23 мая, украинский президент Владимир Зеленский подтвердил обмен пленными между Киевом и Москвой. По его словам, была реализована первая часть договоренности об обмене в формате "1000 на 1000".

Домой вернулись 390 человек, среди них 270 военных и 120 гражданских. В Координационном штабе отмечают, что удалось освободить 3 женщины и 387 мужчин. В субботу и воскресенье обмен продолжится.