Там вона жила в нестерпних умовах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на омбудсмана України Дмитра Лубінця.

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Що відомо про військового та його доньку

За даними омбудсмана, завдяки обміну полоненими вчора звільнили з полону батька 15-річної дівчинки, яку вдалося повернути з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Bring Kids Back UA. Там кажуть, що боротьба за повернення дитини була важка та тривала.

До Офісу Омбудсмана звернулася мати військового, яка пережила розлуку не лише із сином, який з 2022 року перебував у полоні, а й з онукою, яку виховувала від народження.

Варто зауважити, що напочатку повномасштабного вторгнення мати дівчинки вивезла її до Росії, а потім разом з дитиною повернулася на тимчасово окуповану територію. Увесь цей час дівчинці доводилося жити в нестерпних умовах, а бабуся втратила будь-який зв’язок з онучкою.

Повернення українського захисника з полону та розмова з донькою: відео омбудсмана України Дмитра Лубінця

Ми посприяли в оформленні опіки на бабусю. А вже у березні за посередництва Держави Катар вона нарешті воззʼєдналася з онучкою. І вчора – черговий крок до зцілення цієї родини: батько, звільнений український оборонець, почув голос своєї доньки вперше за довгий час. І вже скоро зможе її нарешті обійняти,

– розповідає омбудсман.

Нагадаємо, що вчора, 23 травня, український президент Володимир Зеленський підтвердив обмін полоненими між Києвом і Москвою. За його словами, було реалізовано першу частину домовленості про обмін у форматі "1000 на 1000".

Додому повернулися 390 людей, серед них 270 військових та 120 цивільних. У Координаційному штабі зазначають, що вдалося звільнити 3 жінки та 387 чоловіків. У суботу та неділю обмін продовжиться.