Они не слышали друг друга более 3 лет: первый звонок освобожденного из плена к жене

В среду, 23 июля, в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Впоследствии по результатам договоренностей реализован девятый этап обмена пленными.

Среди освобожденных – военные, попавшие в плен в первые месяцы полномасштабного вторжения. Щемящими кадрами поделился Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает 24 Канал.

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Как прошел обмен пленными 23 июля?

Во время обмена 23 июля в Украину вернули тяжелораненых и тяжелобольных военных. Лубинец опубликовал видео первого разговора освобожденного защитника со своей женой – они не слышали друг друга 3,5 года.

За 3,5 года пришлось на русский язык перейти... Но я буду стараться общаться на своем родном языке, потому что он соловьиный – украинский…

– говорит мужчина.

Первый звонок к жене освобожденного из плена: смотрите видео

Среди военных – воины ВСУ, в частности ТрО, морской пехоты, мотопехотных и механизированных бригад, Нацгвардии, Госпогранслужбы. Это защитники Донецкой, Сумской и Харьковской областей. Самому старшему – 66 лет, а самому молодому – 27.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, за все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1 000 человек. Освобожденные получат необходимую поддержку и медицинскую помощь.