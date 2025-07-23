Серед звільнених – військові, що потрапили в полон у перші місяці повномасштабного вторгнення. Щемливими кадрами поділився Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає 24 Канал.

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Як минув обмін полоненими 23 липня?

Під час обміну 23 липня в Україну повернули тяжкопоранених і тяжкохворих військових. Лубінець опублікував відео першої розмови звільненого захисника зі своєю дружиною – вони не чули одне одного 3,5 року.

За 3,5 року довелося на російську мову перейти… Але я буду намагатися спілкуватися своєю рідною мовою, тому що вона солов'їна – українська…

– каже чоловік.

Перший дзвінок до дружини звільненого з полону: дивіться відео

Серед військових – воїни ЗСУ, зокрема ТрО, морської піхоти, мотопіхотних і механізованих бригад, Нацгвардії, Держприкордонслужби. Це оборонці Донеччини, Сумщини та Харківщини. Найстаршому – 66 років, а наймолодшому – 27.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути понад 1 000 людей. Звільнені отримають необхідну підтримку та медичну допомогу.