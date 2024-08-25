Обмен организовали за 2 недели, и он может быть не последний в этом месяце, – Координационный штаб

На День Независимости, 24 августа, домой из российского плена вернулись 115 украинских военнослужащих. В Координационном штабе поделились деталями обмена и рассказали, когда планируются следующие.

Об освобождении воинов, которые вчера вернулись в Украину, переговоры были непродолжительными. Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель пресс-службы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

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"Надеемся, что этот обмен был не последний в этом месяце"

Петр Яценко рассказал, что главным аргументом проведения переговоров по обмену было то, что за последнее время в Курской области было взято в плен достаточно много российских военнослужащих.

По его словам, этот обмен не был уникальным по количеству, ведь в этом году Координационный штаб в сотрудничестве с другими структурами освобождал значительно большее количество лиц. В частности, речь идет об обмене в январе 2024 года, когда домой вернулось 230 человек.

Этот обмен удалось организовать достаточно быстро. Примерно за две недели. И мы надеемся, что он будет не последний в этом месяце, и будут другие обмены в ближайшее время,

– подытожил Яценко.

Напомним, что обмен 24 августа стал 55-м. На этот раз домой вернулись защитники, которые попали в плен еще в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину. Среди них защитники ЧАЭС, Мариуполя, Киевской, Донецкой, Херсонской, Луганской области.

На наших военных, которые долгие месяцы находились во вражеском плену, обменяли срочников из Курской области, которые провели в плену всего 2 недели.