Украина провела обмен пленными: стало известно, кого отдали россиянам

В День Независимости Украины состоялся обмен пленными. В Украину вернулись 115 наших защитников, а России – отдали 115 военных срочной службы.

Все российские пленные, которых обменяли, – это срочники военной службы, которые сдались в Курской области. Они провели в плену всего 2 недели.

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Кого обменяли и отдали России

Проект "Хочу жить" сообщил, что 24 августа состоялся 55-й обмен военнопленными. Так, в Украину вернулись 115 защитников, а Россия получила своих 115 пленных.

Все, кого получила Россия в рамках обмена, – срочники, которые служили в Курской области. Они провели в плену всего 2 недели и теперь вернулись домой.

Когда российским властям действительно нужно вернуть кого-то из плена, оказывается, что сделать это можно практически мгновенно. Конечно, среди тех, кого обменяли, больше нет кумовьев Путина. Но военнопленные срочники – это очень медийные фигуры. Их матери записывают обращения к власти, угрожают митингами, о них пишут в СМИ, обсуждают в соцсетях,

– добавили в "Хочу жить".

Российские срочники, которых обменяли: смотрите видео

Проект отмечает, что такая публичность и внимание общественности пугают путинский режим, который построен на тотальном контроле в информационном пространстве. Это теперь, когда в медиа было внимание к срочникам, Кремль сразу пошел на контакт, согласился на обмен и не сорвал его.

"Почему же такого отношения нет к обычным военнопленным, которые уже третий год находятся в плену? Потому что для путинского режима они не существуют. О них не говорят в СМИ, их жены и матери молчат и ничего не делают, они не вассалы Кадырова и не сотрудники ФСБ. Это удобные военнопленные, они могут сидеть годами, не причиняя власти никакого дискомфорта, то зачем их обменивать?" – отметили в проекте.

Более того, этот обмен пленными, как пишет проект "Хочу жить", очередное доказательство того, что Кремль использует военнопленных и гражданских заложников как оружие, как инструмент давления. Следовательно, все военнопленные с обеих сторон уже могли бы оказаться дома, а провести обмен "всех на всех" можно. Впрочем, Россия не обращает внимания на призывы Папы Римского, Вселенского Патриарха, ООН и другие гуманитарные организации, ведь враг удерживает людей, чтобы дестабилизировать Украину.

Военнопленных пытают, содержат в ужасных условиях, морят голодом и убивают. Отдельные категории военнопленных Кремль принципиально отказывается обменивать, чтобы доводить до отчаяния членов их семей. Многих военнопленных судят, нарушая Женевские конвенции по вымышленным поводам,

– отметили в "Хочу жить".

Однако пленные срочники – это болезненная тема для Путина, поэтому в Кремле сразу начали предлагать обмен. Украина не использует пленных как инструмент давления, а наоборот – стремится вернуть всех своих граждан и защитников.

"Поэтому когда Силы обороны Украины берут в плен медийных российских военнослужащих, таких как срочники, пилоты, кадыровцы, сотрудники ФСБ и другие "мишки", их используют не для давления, а для обмена и возвращения украинцев. Именно так произошло и сегодня", – резюмировали в "Хочу жить".

Важно. Российские военные могут сохранить себе жизнь и сдаться в плен. Для этого можно воспользоваться чат-ботом в телеграме t.me/spasisebyabot, позвонить на +38 044 350 89 17 и 688 (с украинских номеров) или же написать в Telegram или WhatsApp:

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