Самому младшему – 19 лет: как проходил очередной обмен пленными – трогательные кадры

Украина вернула домой 52 своих героев. Очередной обмен пленными состоялся 29 октября.

Детали об обмене рассказал Дмитрий Лубинец – уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Он рассказал, что дальше героев ждет медицинская помощь и реабилитация, а также долгожданное возвращение домой.

Заметьте Потерял 63 килограмма в плену: история руководителя пограничного отряда

Лубинец рассказал, что на этот раз домой удалось вернуть:

12 бойцов Нацгвардии;

18 из ВМС;

8 из ГПСУ;

9 из Теробороны;

3 воинов ВСУ;

2 гражданских.

В частности, удалось освободить:

начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя (он находился на "Азовстале");

военного хирурга 65-й военной мобильной больницы;

морпеха, жена которого недавно вернулась из плена;

добровольца из Мариуполя;

моряка с острова Змеиный;

военных, которых взяли в плен в Чернобыльской зоне.

Как проходил очередной обмен пленными / Фото Дмитрия Лубинца

Украинских героев освободили из плена: смотрите видео

Данные от ГУР МО

В ГУР Минобороны рассказали, что самому младшему из освобожденных – 19 лет.

"В результате обмена на родную землю вернулись солдаты и офицеры, матросы, медики. Самому младшему освобожденному недавно исполнилось 19 лет, самому старшему – 56 лет", – говорится в сообщении.

Часть освобожденных героев имеют боевые ранения или хронические болезни.

В настоящее время уже идет работа над новыми обменами. Всего по состоянию на 29 октября их произошло почти 30.

Сколько украинцев уже удалось освободить из плена – данные от Минобороны

Анна Маляр – заместитель министра обороны – рассказала, что Украина делает все, чтобы вернуть своих защитников домой. Чтобы не навредить героям, все переговоры ведутся тихо.

Маляр сообщила, что по состоянию на 27 октября уже провели 28 обменов. Освободить удалось почти 1 000 человек. Из них – 99 гражданских.

Замминистра обороны рассказала, что потребности освобожденных из плена государство финансирует в полном объеме. Герои проходят лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.

Украина вернула домой своих героев: смотрите видео