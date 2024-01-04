В своем фейсбуке он выложил публикацию, посвященнуб обмену военнопленных. Он подчеркнул, что домой вернулись не просто военные, а настоящие герои.

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Помним о тех, кто еще не вернулся

Представьте, почти два года плена… Вернулись на родную землю не просто военные, а настоящие Герои, выдержавшие невероятные испытания и сохранившие верность своей стране и идеалам,

– отметил "Волына".

Он подчеркнул, что каждый из них прошел путь, который мало кто способен представить. Командир морпехов отметил, что они "понесли многие потери, но не потеряли силы духа". По его словам, их возвращение – "не просто радостное событие, это символ непобедимости духа нашей нации".

"Волына" добавил, что домой вернулась Галина Федишин. Она – последняя девушка-морпех, находившаяся в русском плену. По его словам, девушка прошла трудный путь обороны Мариуполя, завод "Ильича", "Азовсталь", а также адский плен.

Сегодня мы отмечаем возвращение наших братьев и сестер. Они заслуживают отдыха, уважения и глубокой благодарности каждого из нас. Мы помним каждого, кто еще не вернулся, и каждый день продолжаем борьбу за их увольнение!

– отметил он.

Сергей Волынский поблагодарил всех, кто работал над возвращением наших героев на родную землю.

Кто помог провести обмен

Руководитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Кирилл Буданов отметил, что среди возвращенных боевая медик, защитники острова Змеиной и Чернобыльской атомной станции, захваченные в плен в первые дни полномасштабного вторжения. Также дома защитники "Азовстали", пограничники, полицейские, нацгвардейцы и воины Вооруженных Сил Украины.

Этот обмен готовился достаточно долго. Участие, скажем так, в организации этого процесса непосредственно также оказывала сторона Объединенных Арабских Эмиратов, и с ее помощью вместе мы смогли это сделать,

– отметил Кирилл Буданов.

Заметим, что среди возвращенных – 182 защитника, которые имели официальный статус военнопленного. Его подтвердил Международный комитет Красного Креста. Также домой приехали 48 военных, которых все это время считали пропавшими без вести.