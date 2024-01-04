У своєму фейсбуці він виклав допис, присвячений обміну військовополонених. Він підкреслив, що додому повернулися не просто військові, а справжні герої.

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Пам'ятаємо про тих, хто ще не повернувся

Уявіть, майже два роки полону… Повернулись на рідну землю не просто військові, а справжні Герої, які витримали неймовірні випробування і зберегли вірність своїй країні та ідеалам,

– зазначив "Волина".

Він наголосив, що кожен із них пройшов шлях, який мало хто здатний собі уявити. Командир морпіхів зазначив, що вони "зазнали багатьох втрат, але не втратили сили духу". За його словами, їхнє повернення – "не просто радісна подія, це символ непереможності духу нашої нації".

"Волина" додав, що додому повернулася Галина Федишин. Вона – остання дівчина-морпіх, котра перебувала у російському полоні. За його словами, дівчина пройшла важкий шлях оборони Маріуполя, завод "Ілліча", "Азовсталь", а також пекельний полон.

Сьогодні ми відзначаємо повернення наших братів і сестер. Вони заслуговують на відпочинок, повагу та глибоку вдячність кожного з нас. Ми пам'ятаємо кожного, хто ще не повернувся, і щодня продовжуємо боротьбу за їхнє звільнення!

– зазначив він.

Сергій Волинський висловив подяку всім, хто працював над поверненням наших героїв на рідну землю.

Хто допоміг провести обмін

Керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирило Буданов зазначив, що серед повернених бойова медикиня, захисники острова Зміїний і Чорнобильської атомної станції, захоплені у полон у перші дні повномасштабного вторгнення. Також вдома оборонці "Азовсталі", прикордонники, поліцейські, нацгвардійці та воїни Збройних Сил України.

Цей обмін готувався досить довго. Участь, скажімо так, в організації цього процесу безпосередньо також надавала сторона Об'єднаних Арабських Еміратів, і з її допомогою разом ми змогли це зробити,

– зазначив Кирило Буданов.

Зауважимо, що серед повернутих – 182 захисників, котрі мали офіційний статус військовополоненого. Його підтвердив Міжнародний комітет Червоного Хреста. Також додому приїхали 48 військових, котрих весь цей час вважали зниклими безвісти.