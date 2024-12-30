Зеленский показал трогательные фото встречи освобожденных украинских пленных с родными

Понедельник, 30 декабря, стал днем радостной вести для многих украинских семей – из российского плена удалось вернуть 189 украинцев. Президент Владимир Зеленский показал трогательные фото их встречи с семьями.

Среди освобожденных воины из разных направлений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Трогательные фото возвращения наших защитников

Президент сообщил, что среди освобожденных – военнослужащие различных подразделений: защитники "Азовстали" и Мариуполя, участники обороны ЧАЭС и острова Змеиного, а также воины с других направлений фронта. Освобожденные – это солдаты, сержанты, офицеры, а также двое гражданских, которые были захвачены в Мариуполе.

К своим семьям возвращаются нацгвардейцы, пограничники, теробороновцы, военные ВМС и Вооруженных Сил Украины.

Трогательные кадры встречи освобожденных пленных с их семьями: фото Владимира Зеленского

Мы работаем, чтобы освободить из российского плена каждого и каждую. Это наша цель. Мы никого не забываем,

– добавил Зеленский.

Он также поблагодарил команду, которая работает над обменами, и международным партнерам, в частности Объединенным Арабским Эмиратам, за помощь в организации возвращения пленных.