Из российского плена освободили журналиста, который защищал Мариуполь

Украина 30 декабря вернула из российского плена еще 189 своих граждан. Среди них был и журналист сайта "0629" Александр Гудилин, который после начала большой войны встал на оборону Мариуполя.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Мариупольского городского совета. Обмен пленными, в котором вернули Александра Гудилина, был одним из крупнейших за последнее время.

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Что известно об Александре Гудилине, которого вернули из плена

В Мариупольском городском совете рассказали, что Александр Гудилин с первых дней вторжения России стал на защиту Мариуполя. Почти три года он провел во вражеском плену.

Александр Гудилин защищал Мариуполь в составе 107 батальона 109 бригады территориальной обороны. Защитник охранял военный госпиталь.

После того как в марте российская армия разбомбила госпиталь, уцелевших раненых, врачей вместе с теробороновцами перевезли на территорию меткомбината им. Оттуда он попал в российский плен,

– говорится в заметке.

В конце концов 30 декабря защитника удалось вернуть на родину в рамках обмена военнопленными с Россией.

К слову, в результате обмена пленными в Украину удалось вернуть 87 военнослужащих ВСУ, из них 17 – территориальной обороны, 43 нацгвардейцев, 33 военнослужащих Госпогранслужбы и 24 защитников Военно-Морских сил. Также из неволи вернулись двое гражданских.