Осталась верной присяге: в полиции рассказали о возвращенной из плена Марьяне Чечелюк

Из российского плена вернулась 24-летняя следователь Нацполиции Марьяна Чечелюк. Девушка из Мариуполя пробыла в неволе более двух лет.

31 мая состоялся обмен пленными, в рамках которого удалось вернуть 75 украинцев.

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Более двух лет плена

До полномасштабного вторжения Марьяна Чечелюк работала следователем следственного отдела Мариупольского РУП ГУНП в Донецкой области.

С начала боев за Мариуполь Марьяна ежедневно несла свою полицейскую службу, а уже после окружения города с 15-летней сестрой скрывались в подземельях завода "Азовсталь",

– рассказали в полиции.

Впоследствии россияне узнали о профессии девушки и задержали ее 2 мая 2022 года во время эвакуации с "Азовстали". Марьяну из фильтрационного пункта направили в Донецкое СИЗО и два месяца держали в одиночной камере, а оттуда – в Еленовской колонии, потом – в тюрьме в Мариуполе, а затем – в российском Таганроге.

В полиции рассказали, что через стену с камерой Марьяны находилась пыточная, где круглосуточно пытали всех пленных.

За время, проведенное в российском плену, у Марьяны значительно ухудшилось здоровье. Однако, несмотря на пройденные ужасы, наша коллега осталась верной присяге и вернулась домой,

– добавили в Нацполиции.

Обмен пленными: что известно

31 мая состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Из вражеского плена удалось вернуть 75 человек. Это воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских.

В частности, из плена освободили 19 человек, которых захватили оккупанты на острове Змеиный, 10 – защитников Мариуполя и с "Азовстали", а также украинские военные, которые попали в плен на разных направлениях.

К сожалению, среди них нет никого из военных-азовцев, которые вышли по приказу в плен более 2 лет назад с "Азовстали". Бойцов бригады не меняют более года.

Всего из российского плена удалось освободить уже. Этот обмен стал уже 52-м с начала полномасштабного вторжения.