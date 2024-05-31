СБУ показала эксклюзивное видео возвращения украинцев из плена

Служба безопасности Украины показала эксклюзивное видео с украинцами, которых удалось освободить из плена во время обмена 31 мая.

Во время обмена из российского плена вернули 75 украинцев. Среди них воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники и гражданские.

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Украинцы вернулись из плена

В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен является результатом работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных. Он в свою очередь выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Жизнь каждого украинца – наивысшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена каждого украинца!

– написали в пресс-службе.

Из плена удалось вернуть 75 украинцев / Видео: СБУ

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец также показал, как украинцев встречали на родной земле. По его словам, сегодня счастливые известия получат 75 семей.

Всего из российского плена удалось освободить уже 3 210 украинцев. Этот обмен стал уже 52-м с начала полномасштабного вторжения. В его реализации помогли Объединенные Арабские Эмираты.

Украинцы возвращаются из плена домой / Видео: Дмитрий Лубинец

Кого вернули из плена 31 мая

Среди 75 освобожденных из плена – 70 мужчин и 5 женщин. По меньшей мере треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность.

31 мая из плена освободили:

37 представителей Вооруженных Сил Украины, среди которых 13 бойцов Военно-Морских Сил, а также 2 представителя Воздушных Сил,

21 военнослужащий Нацгвардии,

7 пограничников,

6 тероборонцев,

4 гражданских украинок.

Освобожденные из плена 19 защитников обороняли остров Змеиный, 14 военнослужащих охраняли Чернобыльскую АЭС, 10 военных – защитники Мариуполя.