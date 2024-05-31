Під час обміну з російського полону повернули 75 українців. Серед них воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники й цивільні.

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Українці повернулися з полону

В Службі безпеки України повідомили, що обмін є результатом роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених. Він в свою чергу виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону кожного українця!

– написали в пресслужбі.

З полону вдалося повернути 75 українців / Відео: СБУ

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець також показав, як українців зустрічали на рідній землі. За його словами, сьогодні щасливі звістки отримають 75 родин.

Загалом з російського полону вдалося звільнити вже 3 210 українців. Цей обмін став вже 52-м від початку повномасштабного вторгнення. У його реалізації допомогли Об'єднані Арабські Емірати.

Українці повертаються з полону додому / Відео: Дмитро Лубінець

Кого повернули з полону 31 травня

Серед 75 звільнених з полону – 70 чоловіків і 5 жінок. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

31 травня з полону звільнили:

37 представників Збройних Сил України, серед яких 13 бійців Військово-Морських Сил, а також 2 представники Повітряних Сил,

21 військовослужбовець Нацгвардії,

7 прикордонників,

6 тероборонців,

4 цивільних українок.

Звільнені з полону 19 захисників обороняли острів Зміїний, 14 військовослужбовців охороняли Чорнобильську АЕС, 10 військових – оборонці Маріуполя.