Историю женщины, которая ждала встречи с сыном в течение 27 месяцев плена, рассказали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

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Два года в российском плену

Наталья Мануилова с 2017 года проходила службу по контракту в должности повара, впоследствии руководила столовой. После перехода украинской обороны на территорию "Азовстали" она продолжала кормить воинов несмотря на постоянные бомбежки.

Все это время на оккупированной территории находился маленький сын Натальи, которого необходимо было спасать.

Когда поступила команда немедленной эвакуации женщин с меткомбината, Наталья немедленно отправилась к ребенку: прошла вражеские блокпосты, попадала под шквальный огонь и в конце концов – сын в ее объятиях,

– рассказали в Коордштабе.

Сын Натальи имел сложное воспаление легких, поэтому она без необходимых медикаментов пыталась вылечить ребенка, скрываясь от оккупантов.

Как-то утром в наш дом ворвались российские военные. Надели мешок на голову, скрутили руки и отвезли в Донецкий СИЗО. И снова волнение за ребенка, снова неизвестность о его судьбе,

– поделилась Наталья Мануилова.

В плену Наталью перевозили в разные места содержания. Впоследствии ей пришлось пройти инсценированное судилище, которое освещали пропагандистские российские СМИ. Ее держали в клетке, она видела страдания других пленных во время пыток.

К счастью, сына Натальи удалось вывезти на безопасную территорию. Они наконец встретились, когда Наталья вышла из автобуса после обмена.

Это был тяжелый путь к сыну продолжительностью в двадцать семь месяцев плена,

– сказала военнослужащая.

Все это время сын снимал на телефон свои достижения, чтобы показать маме после ее возвращения из плена.

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