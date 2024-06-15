Історію жінки, яка чекала на зустріч з сином протягом 27 місяців полону, розповіли в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Читайте також Українець Роман Горілик пробув 2 роки в російському полоні: в мережі показали шокуючі фото

Два роки в російському полоні

Наталія Мануїлова з 2017 року проходила службу за контрактом на посаді кухаря, згодом керувала їдальнею. Після переходу української оборони на територію "Азовсталі" вона продовжувала годувати воїнів попри постійні бомбардування.

Увесь цей час на окупованій території знаходився маленький син Наталії, якого необхідно було рятувати.

Коли надійшла команда негайної евакуації жінок з меткомбінату, Наталія негайно вирушила до дитини: пройшла ворожі блокпости, потрапляла під шквальний вогонь і зрештою – син в її обіймах,

– розповіли в Коордштабі.

Син Наталії мав складне запалення легень, тому вона без необхідних медикаментів намагалася вилікували дитину, переховуючись від окупантів.

Якось уранці до нашого помешкання вдерлися російські військові. Одягнули мішка на голову, скрутили руки та відвезли до Донецького СІЗО. І знов хвилювання за дитину, знов невідомість про його долю,

– поділилася Наталія Мануїлова.

У полоні Наталію перевозили до різних місць утримання. Згодом їй довелося пройти інсценоване судилище, яке висвітлювали пропагандистські російські ЗМІ. Її тримали у клітці, вона бачила страждання інших полонених під час катувань.

На щастя, сина Наталії вдалося вивезти на безпечну територію. Вони нарешті зустрілися, коли Наталія вийшла з автобуса після обміну.

Це був важкий шлях до сина тривалістю у двадцять сім місяців полону,

– сказала військовослужбовиця.

Весь цей час син фільмував на телефон свої здобутки, щоб показати мамі після її повернення з полону.

Обмін полоненими 31 травня: коротко