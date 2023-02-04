Новый большой обмен пленными: все освобожденные защитники – в больнице

Украина 4 февраля провела очередное успешное освобождение защитников из российского плена. Домой удалось вернуть 116 военнослужащих.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил, что это был удачный и большой обмен. Он стал возможным благодаря совместной работе всех органов, вовлеченных в деятельность Координационного штаба.

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Из российского плена вернулись 116 защитников

Заместитель начальника ГУР Дмитрий Усов доложил, что среди освобожденных – 87 воинов Вооруженных Сил Украины, в частности:

2 – из Военно-Морских сил,

2 – из ССО,

8 – с ТрО.

Также домой вернулись 19 представителей органов системы МВД, в том числе:

7 военнослужащих Нацгвардии,

6 представителей Национальной полиции,

5 бойцов Госпогранслужбы,

1 представитель ГСЧС.

Над этим обменом представителей системы МВД мы работали еще вместе с Денисом Монастырским, и нам удалось вернуть тех работников, которыми он занимался,

– сообщил Усов.

Председатель ОП Андрей Ермак отметил большой личный вклад в процесс подготовки обменов пленными бывшего министра обороны Украины Дениса Монастырского, погибшего в результате крушения вертолета в Броварах.

"Это очень большая потеря для всех нас", – подчеркнул Ермак.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Игорь Клименко добавил, что среди освобожденных есть представитель Нацгвардии, которого ранее считали пропавшим без вести.

"Деятельность Координационного штаба заслуживает того, чтобы граждане Украины знали о ней. Чтобы понимали, что мы каждого помним, и пока мы не установим местонахождение всех и не вернем их на родину, к родным, мы не остановимся в своей работе", – Клименко.

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Возвращенные военные находятся в больнице

По словам Усова, состояние здоровья освобожденных из российского плена бойцов – неудовлетворительное. Сейчас все они находятся в больнице и получают первую помощь. Впереди защитников ждет лечение и реабилитация.

Как неоднократно отмечал президент, очень важно, чтобы люди получили первую медицинскую помощь, чтобы были проведены все необходимые обследования, при необходимости – поставлены диагнозы. У государства есть возможности, чтобы оказать необходимую поддержку и помощь. Безусловно, нужно обеспечить встречу воинов с родными,

– подчеркнул Ермак.

Он добавил, что при необходимости бойцов нужно вывезти на лечение за границу.

"Чтобы каждый наш защитник чувствовал, что он воевал за государство, он отдавал свое здоровье, рисковал жизнью, и государство ему благодарно, оно занимается им и ведет по жизни. Потому что он тот человек, благодаря которому существует Украина", – акцентировал глава ОП.

Руководитель ОП также выразил сожаление в связи с бездействием Международного комитета Красного Креста, который не обеспечивает соблюдение прав человека, в том числе находящихся в плену украинцев.

"Поэтому настало время для создания новой организации со штаб-квартирой в Киеве, которая бы действительно занималась людьми, находящимися в плену", – заявил Ермак.

Он отметил, что подготовка этого обмена продолжалась больше месяца. Над ним работала большая команда, в частности:

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными,

представители всех ведомств,

сотрудники Офиса Президента Украины под непосредственным контролем Владимира Зеленского.

"Президент Украины знает имя каждого освобожденного. Вчера господин Буданов докладывал. И мы говорили о каждом человеке, который сегодня должен был вернуться из плена", – подытожил глава Офиса Президента.

В рамках большого обмена пленными 4 февраля Украина вернула 116 своих героев – 115 мужчин и 1 женщину.