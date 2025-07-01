Укрзализныця показала щемящее видео возвращения защитников домой поездом

В пятницу, 4 июля, состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией. Защитники впервые вернулись по железной дороге.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Обмен пленными 4 июля

Украина и Россия провели очередной обмен пленными 4 июля. Большинство из тех, кто вернулся в этот день, находились в неволе с 2022 года.

Председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский отметил, что над киевским железнодорожным вокзалом недавно повесили черно-белый флаг – флаг надежды, что защитники скоро вернутся домой.

Впервые наши ребята возвращаются по железной дороге – для нас это большая честь. Эта инициатива работает, поэтому, дай Бог, все больше вокзалов будут видеть возвращение домой,

– рассказал он.

Возвращение защитников Украины домой: смотрите видео Укрзализныци

"Сегодня – исторический момент для этого проекта. Важнейшие пассажиры наконец дома", – написали железнодорожники.

Особенность этого обмена в том, что в результате сложных переговоров удалось вернуть защитников, которых Россия осудила на длительные сроки заключения. В общем обмен пленными был в категориях: младше 25, тяжелобольных и тяжелораненых. Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось 20 лет, а самому старшему – 59.