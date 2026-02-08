Был отправлен в Сибирь: из плена вернулся защитник Мариуполя Сергей Михайленко

Во время обмена пленными между Украиной и Россией 5 февраля на Родину вернулся защитник Мариуполя Сергей Михайленко. Военного удерживали в колонии на территории Сибири.

Защитник готовится к операции и восстанавливается после ранений. Об этом сообщает "Украинская правда".

Смотрите также "Я украинец, и я горжусь этим": Алексей Шевченко зачитал стихотворение сразу после освобождения из плена

Что известно об освобожденном из плена Сергее Михайленко?

Сергей стал в ряды войска в 2019 году, присоединившись к подразделению "Азов". С первых дней полномасштабного вторжения он участвовал в обороне Мариуполя. Во время авиаудара получил осколочные ранения ног. Его телефон был уничтожен, из-за чего мужчина потерял связь с женой, которая находилась в окруженном городе.

16 мая 2022 года Сергей через товарища передал Тамаре, что получил приказ сдаться в плен. Он пережил теракт в Еленовке, после чего оккупанты незаконно удерживали его в Донецком СИЗО. Долгое время женщина не знала ни о состоянии мужа, ни о его местонахождении, пока не увидела его на видео в российских медиа. На записи Сергея заставили признаться в преступлениях, которых он не совершал.

Когда я посмотрела видео, я не могла поверить, что это мой Сергей. Его просто не узнать. Слышала, что он заикается. Подозреваю, что это последствия пыток. Я просто плакала весь день: казалось, что внутри меня умерла частичка души,

– вспомнила женщина.

В январе 2024 года российский суд незаконно назначил Сергею пожизненное заключение по сфабрикованным делам и этапировал его в колонию в Сибири. В этот период его жена не прекращала борьбу за освобождение мужа, в частности вместе с семьями других пленных посещала Ватикан.

"Она боролась за его возвращение как львица – без остановки, мужественно и самоотверженно. Жила только надеждой на их встречу на родной украинской земле. И она победила! Это настоящая история о большой любви, которая преодолевает все препятствия!" – написала адвокат Елена Прибиткова.

Что известно о других возвращенных пленных?