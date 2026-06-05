Состоялся очередной обмен: из плена вернулся участник воздушного моста к "Азовстали"
В пятницу, 5 июня, состоялся очередной обмен военнопленными. Из российской неволи вернулось 186 бойцов.
Об этом информирует Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Смотрите также Из российского плена вернулись 185 украинцев
Кого вернули во время обмена пленными 5 июня?
Сегодня в рамках 75-го обмена военнопленными на родину вернулось 186 защитников Украины.
Домой вернулись представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны, Сил специальных операций и Военной службы правопорядка. Также среди них – бойцы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.
В Коордштабе сообщили, что подавляющее большинство освобожденных защитников попала в плен в 2022 году, а часть – во время обороны Мариуполя.
Заметим, что среди освобожденных бойцов есть участник уникальной вертолетной операции – воздушного моста к Азовстали.
Какие детали уникальной вертолетной операции?
Воздушный мост к "Азовстали" – это действительно уникальная по сложности и риску спасательная операция Главного управления разведки Минобороны Украины. Она состоялась весной 2022 года.
В течение нескольких месяцев украинские пилоты на вертолетах Ми-8 преодолевали систему российской противовоздушной обороны, чтобы доставлять помощь войску на "Азовстали", поддерживать окруженный гарнизон и эвакуировать тяжелораненых защитников.
Всего в рамках операции было осуществлено 7 успешных вылетов и задействовано 16 бортов.
В то же время во время выполнения этого боевого задания были потеряны три украинских вертолета.