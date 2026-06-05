Состоялся очередной обмен: из плена вернулся участник воздушного моста к "Азовстали"

В пятницу, 5 июня, состоялся очередной обмен военнопленными. Из российской неволи вернулось 186 бойцов.

Об этом информирует Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Кого вернули во время обмена пленными 5 июня?

Сегодня в рамках 75-го обмена военнопленными на родину вернулось 186 защитников Украины.

Домой вернулись представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны, Сил специальных операций и Военной службы правопорядка. Также среди них – бойцы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.

В Коордштабе сообщили, что подавляющее большинство освобожденных защитников попала в плен в 2022 году, а часть – во время обороны Мариуполя.

Заметим, что среди освобожденных бойцов есть участник уникальной вертолетной операции – воздушного моста к Азовстали.

Какие детали уникальной вертолетной операции?

Воздушный мост к "Азовстали" – это действительно уникальная по сложности и риску спасательная операция Главного управления разведки Минобороны Украины. Она состоялась весной 2022 года.

В течение нескольких месяцев украинские пилоты на вертолетах Ми-8 преодолевали систему российской противовоздушной обороны, чтобы доставлять помощь войску на "Азовстали", поддерживать окруженный гарнизон и эвакуировать тяжелораненых защитников.

Всего в рамках операции было осуществлено 7 успешных вылетов и задействовано 16 бортов.

В то же время во время выполнения этого боевого задания были потеряны три украинских вертолета.