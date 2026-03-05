Мечтали о родных и Украине: первые кадры украинских защитников, вернувшихся из плена

В четверг, 5 февраля, Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из вражеского плена удалось вернуть 200 украинских военнослужащих.

Первые кадры обмена пленными публикуют Владимир Зеленский, глава МВД Игорь Клименко, руководитель ОП Кирилл Буданов, омбудсмен Дмитрий Лубинец и другие, сообщает 24 Канал.

Кто вернулся из вражеской неволи?

Об обмене пленными было договорено на переговорах в Женеве. Из российской неволи удалось освободить военнослужащих ВСУ, в частности представителей:

Военно-Морских Сил;

Сухопутных войск;

Территориальной обороны;

Сил Беспилотных Систем;

Десантно-штурмовых войск;

Воздушных сил.

Также в Украину смогли вернуть военнослужащих Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Украинцы возвращаются из плена / Фото: Владимир Зеленский

Известно также, что среди освобожденных есть защитники Мариуполя, которые пробыли в плену почти 4 года.

Из плена удалось вернуть 200 военных / Фото: Владимир Зеленский

Освобожденные военнослужащие защищали страну на Донецком, Луганском, Харьковском и Запорожском направлениях.

По словам Координационного штаба, кроме солдат и сержантов удалось также освободить и офицеров.

По возвращении домой освобожденные из плена будут проходить полный медицинский осмотр, получать помощь по физической и психологической реабилитации и все предусмотренные государством выплаты.

Из плена вернулись военнослужащие Национальной гвардии / Фото: Александр Пивненко

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что самому старшему освобожденному из плена – 59 лет, самому молодому – 27 лет. Сейчас многие освобожденные находятся в сложном психологическом состоянии.

Из плена вернулись 17 пограничников / Фото: ГПСУ

