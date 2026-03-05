"Я тебя люблю": видео первой встречи супругов после плена, которое разрывает сердце
- 5 марта из российского плена в Украину вернулось 200 украинских защитников, среди которых был муж Кристины.
- Кристина ждала возвращения мужа почти 2 года, и после встречи сказала ему: "Я тебя люблю".
5 марта из российского плена в Украину вернулось 200 украинских защитников. Один из них – Александр, муж Кристины, которая дождалась любимого.
Об этом она рассказала 24 каналу, отметив, что ждала мужа почти 2 года. Она выразила надежду, что все украинцы дождутся своих близких из плена.
Кристина дождалась мужа из плена
До полномасштабного вторжения Кристина с Александром проживали в Бердянском районе Запорожской области. После выезда из оккупации муж сразу ушел на фронт защищать Украину и впоследствии попал в плен.
Там муж Кристины был почти 23 месяца. Однако 5 марта защитник наконец вернулся домой.
"Я тебя люблю" – первое, что сказал Александр, увидев жену, когда вышел из автобуса. Вокруг – много людей, но влюбленные на них не обращают внимания и радостно обнимаются.
Первая встреча мужа и жены: смотрите видео
Сейчас Кристина находится под бешеными эмоциями. Однако, по ее словам, муж вернулся – это самое главное.
Я очень счастлива и рада, что он вернулся. Я его люблю,
– сказала женщина.
Она добавила, что она желает всем украинцам дождаться своих родных из российского плена. Она подчеркнула, что нельзя терять надежды, только верить.
Обмен пленными 5 марта: последние новости
- Среди тех, кто вернулся 5 марта, есть защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Харьковщины, Запорожья.
- Освобожденные военнослужащие защищали страну на Донецком, Луганском, Харьковском и Запорожском направлениях. По возвращении домой они будут проходить полный медицинский осмотр, получать помощь по физической и психологической реабилитации.
- Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто помогает Украине. В частности, США за поддержку в реализации этого обмена. Это был первый этап обмена пленными, о котором договорились на переговорах в Женеве.