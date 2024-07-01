5 украинцев во время последнего обмена вернули из Беларуси, – ГУР

Во время последнего обмена пленными между Украиной и Россией 5 украинцев удалось вернуть с территории Беларуси.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина.

Смотрите также Возвращение гражданских украинцев из России: омбудсман анонсировал новый механизм

Во время последнего обмена пленными 5 украинцев вернули из Беларуси

В ночь с пятницы на субботу, 29 июня, завершился 53-й обмен, в рамках которого было возвращено 90 украинских военнослужащих, а также 10 гражданских граждан Украины. Из них пятеро вернули из Беларуси: двух мужчин и трех женщин,

– сообщил детали Юсов.

Согласно его словам, это граждане Украины, которые, как предполагают в разведывательном ведомстве, были задержаны и удерживались незаконно.

Но в результате сложной и системной работы – переговорной, дипломатической, в результате двустороннего диалога, этот вопрос удалось решить. И сегодня граждане Украины находятся дома – это самое главное,

– подчеркнул представитель ГУР.

Кроме этого, Юсов добавил, что между Украиной и Беларусью на сегодня "безусловно не простые взаимоотношения".

"Но в то же время сейчас это точно отличная ситуация от того, что мы имеем с так называемой Российской Федерацией. Двусторонняя работа помогла решить этот вопрос", – отметил Андрей Юсов.